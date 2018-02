Un ténor à l'honneur

Mercredi 31 janvier 2018, à l’issue de la dernière représentation des "Contes d’Hoffmann" de Jacques Offenbach, Juan Diego Flórez a été fait Chevalier de l’Ordre du Mérite culturel par S.A.R. la Princesse de Hanovre. C’était pour le célèbre ténor péruvien une prise de rôle dans cette production mise en scène par Jean-Louis Grinda, directeur général de l’Opéra de Monte-Carlo et placée sous la baguette de Jacques Lacombe. Juan Diego Flórez a ainsi franchi une nouvelle étape dans sa carrière consacrée principalement jusqu’à maintenant aux œuvres de Rossini, Bellini ou Donizetti. Le ténor qui est un habitué de l’Opéra de Monte-Carlo partageait l’affiche pour cette série de représentations des 22, 25, 28 et 31 janvier 2018 avec la soprano russe Olga Peretyatko qui elle, tenait les quatre rôles féminins, Olympia, Antonia, Giulietta et Stella. Pour tous les deux, c’était un défi, aisément relevé.

Les journaux péruviens ne tarissent pas d’éloges et Juan Diego a confessé à l’un d’eux: "Je suis heureux parce que c’est la première fois que je chante Hoffmann et ce rôle est manifestement une des perles du répertoire français pour ténor" .

L’Ordre du Mérite culturel a été institué par Ordonnance Souveraine de S.A.S. le Prince Rainier III en date du 31 décembre 1952. Cette décoration récompense les personnes qui ont participé, par leurs œuvres ou leur enseignement, au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco.