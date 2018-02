Un train au tarif plus abordable En France on connaît le TGV low-cost Ouigo, l’Espagne annonce qu’elle va aussi avoir le sien. En effet, la Renfe (Red nacional de los ferrocarriles españoles, Réseau national des chemins de fer espagnols), en mettra un en service entre Barcelone et Madrid à partir de 2019. Elle l’a ’baptisé Eva. Ce TGV low-cost proposera des tarifs moins élevés de 25% que les TGV classiques. Sur cet itinéraire, la Renfe pense ainsi faire gagner des parts de marché au train au détriment de l’avion et de la voiture.

Barcelone-Madrid est la ligne la plus fréquentée de la Renfe, 35 millions de voyageurs en 2017, soit une croissance de 7,6% du trafic avec plus de 4,1 millions de passagers, soit une part de marché de 65% par rapport à l'avion.

Les TGV Eva ne desserviront pas la gare centrale de Sants comme les TGV classiques, mais la gare d’El Prat de Llobregat à quelque km de Barcelone. Ceci afin que les voyageurs puissent prendre l’avion en correspondance.

La Renfe ne délivrera que des billets électroniques et le service à bord sera des plus réduits, une simple cafétéria, mais un réseau wifi sera accessible aux voyageurs.

Ce n’est qu’un début, la Renfe a déclaré qu'elle souhaitait étendre ce projet low-cost à d’autres lignes à grande vitesse dans les prochains mois.

Rappelons qu'en 2017, le train espagnol à grande vitesse, AVE (Alta velocidad española), a fêté son 25e anniversaire. Colette Dehalle

