Une dent qui en dira long

Tautavel est un vaste site préhistorique bien connu situé près de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, en France. On vient d’y découvrir dans la Caune de l'Arago une dent d'enfant datant de 560.000 ans, elle date donc du Paléolithique et de l'époque pléistocène, soit 100.000 ans avant l'Homme de Tautavel trouvé il y a quelques décennies. Cette dent de lait, incisive supérieure, d'un enfant d'environ 5 ans, 151e reste humain découvert à Tautavel, est relativement bien conservée et c’est une pièce d’une grande importance. Pour cette période, les restes humains sont en effet très rares, même si 4 ou 5 dents de cette période ont déjà été trouvées sur ce site.

Scannée et étudiée au microscope, la dent permettra aux chercheurs de mieux comprendre la vie, le régime alimentaire et l'environnement de nos ancêtres. L'usure de l'émail fait apparaître la dentine, c’est à dire la matière qui constitue vraiment la dent. Gaël Bercam, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Perpignan et au Centre Européen de recherches préhistoriques du Musée de Tautavel explique que "la dent est en effet toujours dotée de sa racine, ce qui suggère que l'enfant ne l'a pas perdue, mais qu'il est mort sur place avant qu'elle ne tombe naturellement" .

D’ici la fin de la saison des fouilles, au mois d'août 2018, les paléontologues espèrent découvrir d'autres ossements de cet enfant dans la grotte.