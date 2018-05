Une enchère qui n’aura pas lieu

Vendredi 11 mai 2018, un autoportrait de Picasso "Le Marin" peint en 1943 et estimé à 70 millions d'euros a été endommagé accidentellement lors des derniers préparatifs pour l'exposition de Christie's à New York. Le tableau a donc été enlevé de la vente ainsi que l'a annoncé lundi 14 mai la maison d'enchères britannique. Laquelle attendait beaucoup de cette œuvre, les autoportraits de l'artiste sont en effet assez rares. Le tableau mesurant 1,29 m sur 80 cm devait être l'un des clous de cette vente placée sous le signe de l'impressionnisme et de l'art moderne, il aurait certainement battu le record de cette catégorie. Lors de la présentation de la vente, le Genevois Loïc Gouzer, co-président de l’Art d’après-guerre et contemporain chez Christie's a déclaré: "C’est un Picasso très, très spécial que j'essaie d'avoir depuis toujours, quasiment" . D’après des médias américains, ce tableau appartient à Steve Wynn, entrepreneur américain de casinos. Lequel n’a vraiment pas de chance puisqu’en 2006, il avait abîmé d'un coup de coude un autre Picasso, "Le Rêve", alors qu'il le montrait à des invités à Las Vegas. Cette toile de 130 sur 97 cm représente le portrait de Marie-Thérèse Walter. Une fois restaurée la toile avait cependant pu être vendue en 2013 pour 155 millions de dollars.

Dans un tout autre registre on a appris qu’en février 2018, Steve Wynn âgé de 76 ans avait dû démissionner de ses fonctions de responsable des finances du parti républicain après la publication d'accusations d'agression sexuelle sur plusieurs employées du groupe qui porte son nom. Agression qu’il nie naturellement…