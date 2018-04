Une grande pianiste hongroise s’est éteinte

Lívia Rév mourait Paris à l’âge de 101 ans, le 28 mars 2018. Née à Budapest dans une famille de musiciens le 5 juillet 1916, elle se produit à l'âge de 12 ans avec l'Orchestre symphonique de Budapest. En 1938, elle était lauréate du Grand prix de l’Académie Franz Liszt de Budapest, où elle avait étudié auprès du compositeur Leo Weiner et d’Arnold Székely. En 1946, elle avait quitté la Hongrie pour s’établir à Paris où elle restera jusqu’à la fin de sa vie. Après leur rencontre en 1948, Arthur Rubinstein écrira: "voici une pianiste qui a un vrai talent, et tout ce qui va avec: le rythme, le style, le son, l'émotion et une technique parfaite" . Dans les années 1950, lors d'un récital au Wigmore Hall de Londres, elle est remarquée par Sir Malcolm Sargent. Ce sera le début d'une longue carrière internationale qui la mènera à jouer avec les orchestres les plus prestigieux sous la direction de Sir Adrian Boult, André Cluytens, Eugen Jochum, Josef Krips ou Rafael Kubelik. Elle était par ailleurs devenue une pédagogue hors pair et s’était consacrée jusqu’à ses dernières années à l'enseignement à l'Université musicale internationale de Paris. Elle donnait également une masterclass annuelle à l'Institut hongrois de Paris.

A l’occasion de son 97e anniversaire, la radio France-Musique lui avait consacré une émission en trois volets "Les traverses du temps". Lila Rév a donné à cette occasion aux auditeurs la possibilité d’apprécier son immense talent et son vaste répertoire. Ses interprétations de la musique de Debussy sont restées légendaires.