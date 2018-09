Une pagode vietnamienne en Hongrie

Le 19 septembre 2018 était inaugurée la pagode Dai Bi à Simontornya, à environ 140km au sud de Budapest. Dai Bi qui a été construite en trois ans est la première pagode vietnamienne reconnue par le gouvernement hongrois et sera donc ainsi le lieu de pratique d'activités religieuses des Vietnamiens en Hongrie.

Dans l’allocution qu’il a prononcée lors de cette inauguration, le vice-président et secrétaire général du Comité central du FPV, Hau A Lenh s'est réjoui de la solidarité et du développement de la communauté des Vietnamiens en Hongrie et a déclaré qu’il était persuadé que la pagode Dai Bi serait un lieu où serait mise en valeur l’identité culturelle vietnamienne.

En outre, Hau A Lenh a transmis les salutations du président du Comité central du FPV, Tran Thanh Man, à la communauté vietnamienne en Hongrie, forte de plus de 5.000 membres. Il a souhaité à ses compatriotes tout le succès possible, leur a demandé de respecter les lois du pays de résidence et de penser à revenir un jour dans leur pays d’origine.

Quant à Csoszne Kacz Edit, maire de Simontornya, elle a confirmé sa volonté de continuer à favoriser la communauté vietnamienne en Hongrie afin qu'elle préserve ses traditions culturelles orientales en Europe.