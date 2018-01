Une prime pourtant bien alléchante

Le 18 mars 1990, deux hommes habillés en policiers entraient au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. Ils enfermaient les deux gardiens et dérobaient 13 œuvres, trois Rembrandt, un Vermeer, trois Degas, un Manet et cinq dessins et aquarelles de Degas, estimés en 2016 entre 200 et 300 millions de dollars. En 2017, ni les auteurs ni les œuvres n’ont été retrouvés. Le musée avait d’abord promis une récompense de 5 millions de dollars pour tout indice, montant porté à 10 millions en mai et jusqu'au 31 décembre 2017 à minuit. Pour Anthony Amore, directeur de la sécurité du musée, "autant on peut imaginer qu'une organisation ou des criminels se moquent d'une récompense de 5 millions de dollars, mais il est inconcevable qu'ils ressentent la même chose pour 10 millions de dollars" . La prescription existe pour les auteurs du vol, aussi c'est le sort des œuvres qui intéresse le musée. Anthony Amore maintient que la plupart des œuvres d'art volées, si elles ne sont pas retrouvées immédiatement, réapparaissent après une génération. Il pense que les tableaux sont toujours dans un rayon d'une centaine de km autour de Boston. "Les voleurs apprennent vite qu'ils ne peuvent pas refourguer ces œuvres. Du coup, cela ne sert à rien de les déplacer."

Le FBI a bien identifié les voleurs en mars 2013 mais il y avait prescription depuis 1995… et les suspects ne sont apparemment plus en possession des œuvres.

Depuis 1990, les cadres correspondant aux toiles volées sont toujours à leur place, ceci pour respecter les dernières volontés d’Isabella Stewart Gardner morte en 1924, elle souhaitait que tout soit maintenu en l’état.