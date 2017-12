Une statue pleine de renseignements

En Castille, dans le village de Sotillo de la Ribera, province de Burgos, des restaurateurs de la société italienne Da Vinci Restauro travaillaient dans l'église Santa Águeda, Sainte-Agathe, quand ils ont fait une découverte des plus surprenantes. A l’intérieur de la statue en bois du Christ de la miséricorde, ils ont trouvé un document daté de 1777 et portant la signature de Joaquín Minguez, aumônier de la Cathédrale de Burgo de Osma, un localité de 5.000 habitants, à 80 km au sud-est de Sotillo de la Ribera. Si l’on en croit les deux feuillets, le sculpteur se nomme Manuel Bal, il est originaire de San Leonardo de Yagüe et la sculpture a été payée par Antonio Serrano y Mañero, curé de Santiago. Manuel Bal est également l’auteur de cinq autres statues de la même église. Joaquín Minguez donne une quantité d'informations sur la vie locale à cette époque, il évoque l'organisation administrative ainsi que "les cultures de blé, de seigle, d'orge et d'avoine" . Il fait référence au vin, ce qui n’a rien d’étonnant car on est là au cœur d’une riche région viticole, actuellement A.O.C. Ribera del Duero. On apprend aussi que les maladies les plus courantes sont la fièvre typhoïde et le paludisme. Joaquín Minguez mentionne également: "La cour de justice est à Madrid. Nous avons le courrier et la gazette pour les nouvelles. L'Inquisition s'applique, et aucun reproche n'est adressé à l'église de Dieu" . D’après le quotidien El Mundo, le but de ces documents dissimulés était d'être découverts plus tard… Ledit document a été envoyé à l'archevêché de Burgos. Une copie des deux feuillets sera remise dans la statue afin de respecter les volontés de Joaquín Minguez.