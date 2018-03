Une vente fabuleuse

Du 8 au 11 mai 2018, la collection de Peggy et David Rockefeller sera vendue aux enchères à New York, 1.600 œuvres, tableaux, meubles et bibelots. Parmi elles une pièce extraordinaire "La jeune fille au panier de fleurs" de Picasso, datant de 1905, début de la période rose. Ce tableau n’est pas sorti du domicile new-yorkais des Rockefeller depuis 50 ans. Il est estimé à 81 millions d'euros. Mais aussi Monet, Gauguin, Matisse dont "Odalisque couchée aux magnolias" de 1923, Monet avec "Nymphéas en fleur" de 1914, un bronze de Chine du XVIIe siècle estimé 600.000 dollars et un service en porcelaine de Sèvres du XIXe siècle qui pourrait atteindre 250.000 dollars. C'est la plus grande collection privée mise aux enchères, un événement majeur pour le marché de l'art.

Une partie des lots, 10 chefs-d’œuvre, a été exposée du 16 au 21 mars 2018 chez Christie's à Paris. On a pu y voir aussi un très beau "Saint Jérôme" de Le Nain, daté de 1642-3. Ces quelques pièces prendront ensuite la direction de Hong Kong, Londres, Pékin, Shanghaï et Los Angeles.

David Rockefeller décédé en 2017 à l'âge de 101 ans (Peggy est morte en 1996), avait confié: "A la fin, tous ces objets qui nous ont tant plu à Peggy et moi seront de nouveau accessibles, à la disposition d'autres gardiens qui, espérons-le, en tireront la même satisfaction et la même joie que nous (...). Lorsqu'on vieillit, on se rend compte qu'on ne possède pas véritablement les choses. On en est simplement le dépositaire" . La collection Rockefeller est estimée à environ 500 millions d'euros, elle pourrait battre le record mondial établi à Paris en 2009 par la vente des chefs d’œuvres réunis par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, soit 392 millions d'euros.

L'intégralité du produit de la vente sera remise à des œuvres philanthropiques dont l'université d'Harvard ou le parc régional du Maine notamment.