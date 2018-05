Vente record pour Rivera

Le 9 mai 2018, chez Christie's à New York, dans le cadre de la vente de la collection Peggy et David Rockefeller, la toile "Los Rivales (Les Rivaux)", du peintre mexicain Diego Rivera a été adjugée pour 9,76 millions de dollars. Elle devient donc ainsi l'œuvre latino-américaine la plus chère de l'histoire des enchères. Mesurant 152,4x127cm, elle avait été estimée entre cinq et sept millions de dollars. Elle représente une fête locale à Oaxaca. Selon le site ARTnews, la peinture, datant de 1931 a été acquise par un collectionneur non identifié qui enchérissait au téléphone.

Jusqu’à maintenant, le record était détenu par une œuvre d'une autre célébrité de l'art mexicain, la propre épouse de Rivera, Frida Kahlo. Son tableau daté de 1939 et intitulé "Dos desnuos en el bosque - La tierra misma (Deux nus dans la forêt - La terre elle-même)" a été vendu aux enchères en 2016 pour huit millions de dollars. L'artiste l'avait d'abord offert à sa compatriote, la célèbre actrice Dolores del Río.

Un autre tableau de Rivera détenait déjà le record du prix le plus élevé jamais atteint pour une œuvre latino-américaine et n’avait pas été acquis lors d’une vente aux enchères. "Baile en Tehuantepec (Danse à Tehuantepec)", peint en 1928, avait été acheté pour 15,7 millions de dollars en 2016 par un collectionneur privé, l’Argentin Eduardo Constantini, fondateur par ailleurs en 2001 du Musée d'art latino-américain de Buenos Aires.

Rappelons que "Los Rivales" avait été commandé à Rivera par Abby Rockefeller, mère de David Rockefeller et une des fondatrices du Moma à New York.