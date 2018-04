Viols et exactions diverses en Haute-Égypte Les historiens de l'Égypte antique connaissent bien Paneb. Il vivait il y a plus de 3.000 ans dans le village de Deir el-Médineh près de Thèbes, l’actuelle Louxor et faisait partie d’une communauté d'artisans de la Vallée des Rois. D’après le papyrus "Salt 124" qui fait partie de la collection de l'égyptologue britannique Henry Salt (14 juin 1780 - 30 octobre 1827), conservé aux archives du British Museum, le nom de Paneb serait mentionné dans ce qui semble être la plus vieille allusion à une agression sexuelle. Le document, une lettre écrite au grand vizir, a été rédigé vers 1.200 av. J.-C., soit entre les règnes de Ramsès II et Ramsès III, par un certain Amennakht, fils d'un contremaître de Deir el-Médineh. Il énumère les crimes qu'il impute à Paneb. Le parchemin évoque une personne assez peu fréquentable, un "homme fou", "voleur, malhonnête et violent". Il aurait battu neuf hommes en une seule nuit. Il aurait aussi pillé des tombes, de même qu’il aurait "déshabillé, jeté contre un mur et violé" une certaine Yeyemwaw. Faits qu’atteste le fils de Paneb, qui a prêté serment, "ne pouvant plus supporter son père" . Paneb aurait également "débauché" plusieurs femmes. Il s’agit de la citoyenne Tuy, épouse de l'ouvrier Kenna, la citoyenne Hunro, femme de Pendua, ou la citoyenne Hunro qui était avec Hesysenebef, ainsi que sa fille, Webkhet. Le fils de Paneb avoue avoir séduit, si ce n'est forcé, cette dernière, il est difficile de préciser, le texte comportant beaucoup d'ambiguïtés. A l'époque, l’adultère était "moralement répréhensible" selon l'historien Rowland Enmarch. Et ne parlons pas du viol. Le crime le plus grave de Paneb reste cependant le pillage de tombes et c’est ce qui a sans doute causé sa mort. Colette Dehalle

Retour à la liste des brèves