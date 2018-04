Vol au Palais de la Sécession viennoise

L’un des bâtiments les plus emblématiques de Vienne a été l’objet d’une attaque singulière dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 avril 2018. L’édifice est actuellement en cours de rénovation jusqu’au mois de mai 2018 et les malfaiteurs ont utilisé l'échafaudage pour atteindre le toit et s'emparer de six à huit fragments métalliques recouverts de feuille d'or. Karin Jaschke, porte-parole de la Sécession, indique que les feuilles en métal doré, d'environ 60cm, valent chacune quelque 1.000€.

Achevé en 1898, le bâtiment construit sur les plans de l'architecte Joseph Maria Olbrich s’est voulu le manifeste des artistes de la Sécession, courant de l'Art nouveau s ‘élevant contre l'académisme. Le peintre Gustav Klimt en est l'artiste le plus flamboyant aux côtés de Egon Schiele, Koloman Moser, Oskar Kokoschka, et de célèbres architectes tels Otto Wagner et son disciple Joseph Maria Olbrich lui-même. L'édifice avait été financé par l’industriel Karl Wittgenstein, père du philosophe Ludwig Wittgenstein et Paul Wittgenstein, dédicataire du "Concerto pour la main gauche" de Maurice Ravel créé à Vienne le 5 janvier 1932. Au fronton de la façade on peut lire la devise de la Sécession: "Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit (À chaque âge son art, à chaque art sa liberté)" . A l’intérieur du bâtiment se trouve la frise Beethoven, 34,14m de long sur 2,15m de haut, sept panneaux représentant la "IXe Symphonie" du compositeur. Cette œuvre de Klimt réalisée en 1902 a été considérée comme une manifestation de l’art total.