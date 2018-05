Vols de cartes anciennes

Depuis lundi 14 mai 2018, sept Hongrois, six hommes et une femme, sont jugés au tribunal correctionnel de Bordeaux. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des centaines de cartes géographiques des XVe et XVe siècles dans diverses bibliothèques françaises, Toulouse, Nantes, Nancy, Narbonne, Besançon ou Dijon. C'est un simple contrôle routier en Hongrie en 2012 qui a tout déclenché. Les douaniers hongrois découvrent dans la voiture qu'ils contrôlent 110 cartes géographiques anciennes dont les quatre occupants du véhicule ont bien du mal à expliquer la provenance. Sur certaines d’entre elles un petit détail attire l’attention des douaniers, le tampon d’une bibliothèque de Toulouse. Alertées, les autorités françaises saisissent l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels et le Parquet de Toulouse ouvre une enquête préliminaire. Les enquêteurs se rendent dans les bibliothèques concernées et découvrent que la façon d’opérer des voleurs a toujours été la même. Munis de faux papiers et de fausses cartes de membres, ils consultent des ouvrages anciens comportant des cartes géographiques. Avec des scalpels ou des cutters, ils découpent les pages et repartent avec elles, sans être inquiétés le moins du monde. Quelques centaines de cartes ont ainsi été dérobées dans les bibliothèques françaises entre 2011 et 2013 et le préjudice causé est estimé à environ 3 millions d'euros. En juin 2013, sept personnes sont interpellées, trois en France et quatre en Hongrie. Plusieurs d'entre elles reconnaissent alors faire partie d'un vaste réseau européen. Le chef présumé est arrêté dans une luxueuse villa en Hongrie. Selon ses avocats, la bande agissait sur commande et n’avait pas conscience de la valeur des pièces dérobées. Le procès de Bordeaux doit durer jusqu’à vendredi 18 mai 2018.