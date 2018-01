Voyage dans les abysses

Une expérience unique est proposée à ceux qui auront les moyens de se la payer. En effet, si l’on dispose de 130.000$, on pourra grâce à la société privée américaine Ocean Gate, s’approcher de l'épave du Titanic. C’est "l’équivalent du prix d'un billet de première classe à bord à l'époque, une fois l'inflation calculée" . A partir de mai 2018, il sera possible de passer sept jours à bord du Cyclops 2, le seul submersible privé, pourvu d’un grand hublot et d'un dispositif de caméras à 360°, capable de plonger jusqu'à 4.000m. On regardera l'épave pendant six à neuf heures.

A Saint-Jean de Terre-Neuve au Canada, les passagers rejoindront une équipe composée de "scientifiques, d'experts en contenu et de spécialistes des missions sous-marines" . L'objectif de cette mission est de "constituer une base de données objectives afin d'évaluer la dégradation de l'épave au fil du temps, et aider à documenter et préserver l'histoire du submergé" . C’est donc une balade à ne pas manquer si on peut se l’offrir, car selon plusieurs chercheurs dont les études avaient été révélées par la BBC en mars 2017, l'épave du Titanic pourrait disparaître dans les 20 ans à venir. Et des expéditions répétées pourraient elles aussi aggraver l'état de l'épave déjà menacée par la corrosion et une bactérie qui ferait perdre au paquebot près de 600kg de métal par jour.

Ceux que le Titanic fait encore rêver, s’ils ne peuvent descendre dans les profondeurs sous-marines, auront la possibilité d'ici quelques mois de visiter une réplique du Titanic dans un parc d'attraction chinois, situé sur un lac artificiel de la province du Sichuan. Il été injecté un milliard de yuans (environ 136 millions d'euros), pour reconstituer le célèbre paquebot.