Welcome Air disparaît Sale temps pour les petites compagnies aériennes autrichiennes. Après Niki qui vient de battre de l’aile, voilà qu’on apprend que la compagnie de charters Welcome Air a effectué son dernier vol. Le mardi 26 décembre 2017, d’Anvers à Innsbruck avec le dernier Dornier 328 de la compagnie, immatriculé OE-LIR Phoenix, mettant ainsi fin à 17 ans de bons et loyaux services. La compagnie régionale du Tyrol a en effet réalisé son premier vol Innsbruck-Graz le 22 mai 2000, elle a d’abord effectué des vols réguliers puis après 2011, elle s’est spécialisée dans les vols charter, acheminant les groupes de voyageurs en Europe, vers l’Afrique du Nord, la Russie, l’Asie centrale et le Proche-Orient. En hiver, les skieurs blessés sont transportés grâce à sa filiale Tyrol Air Ambulance, TAA. Cette dernière va d’ailleurs continuer ses opérations.

Outre les autrichiennes Niki et Welcome Air, plusieurs compagnies européennes ont cessé leurs activités en 2017, dont les françaises Ava Air (Martinique) et Fly Kiss, la britannique Monarch Airlines ou la suisse Darwin Airline. Quant à la compagnie régionale norvégienne FlyViking, son dernier vol est prévu pour le 12 janvier 2018. Le premier avait eu lieu le 27 mars 2017. Mais si l’on en croit Ola Olsen, président du Conseil d’administration, dans un message publié sur le site internet de la compagnie: "Une liquidation contrôlée nous permettra de suspendre les opérations de FlyViking dans un délai raisonnable, sans que les clients, les fournisseurs et les employés ne soient touchés" . Colette Dehalle

