1968-2018: Grenoble s'apprête à raviver la flamme des Jeux olympiques

Le 6 février 1968, le patineur artistique Alain Calmat gravissait en courant les 96 marches de la tour du stade pour allumer la flamme olympique, sous le regard attentif de 60.000 personnes. Invité à cette commémoration, le septuagénaire témoigne de ce "souvenir fort" avec nostalgie et émotion.



Le 6 février 2018, la ville de Grenoble et ses partenaires tiennent donc à marquer le coup à travers un événement symbolique: une grande course lumineuse s’étendra sur cinq kilomètres. Elle longera les lieux emblématiques des JO pour se terminer par un spectacle chorégraphique et pyrotechnique.



En raison de sa symbolique, le Palais des sports sera au cœur de cette célébration et rythmera les festivités. Il accueillera ainsi les premiers Jeux olympiques d’hiver en milieu scolaire, du 6 au 9 février 2018. Des jeunes venant de 20 nations du monde entier viendront s’affronter lors des épreuves de patinage, free style, ski alpin, ski de fonds, hockey, snowboard etc. " Les JO de la jeunesse se dérouleront pour la première fois à Grenoble et ouvriront le bal de cette manifestation amenée à se renouveler à l’échelle nationale et internationale ", expliquent les organisateurs.



Ce bâtiment accueillera ensuite une patinoire éphémère de 800 m², du 10 au 25 février. Dans une ambiance fidèle à l’époque, baby-foots, flippers et autres animations seront installés pour le transformer en véritable QG. Sans oublier, tous les soirs, des concerts dans l’esprit des années 1960. " Pour rester dans l’esprit populaire des JO, ces événements seront gratuits ", précise Éric Piolle.



Le photographe Bernard Meric a, lui, choisi de valoriser les " héros anonymes " des JO à travers une exposition intitulée "Ils ont fait les Jeux". Il est ainsi parti à la rencontre des ouvriers, des hôtesses et des citoyens qui ont contribué à faire de Grenoble une ville olympique en seulement quatre ans. Le Musée dauphinois accueillera pour sa part une exposition intitulée "Grenoble 1968, les Jeux olympiques qui ont changé l’Isère", qui montrera comment cet événement a façonné la ville et les stations olympiques.