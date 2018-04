27e tour cycliste du Togo

Les organisateurs du tour cycliste du Togo ont tenu à Lomé une conférence de presse de lancement de la 27e édition de la compétition. Prévu pour s’élancer de Cinkasse, le peloton s’ébranlera finalement de Dapaong, faute de moyens financiers. Parmi les innovations de cette année, le retour du tour au grand nord.

Les étapes du tour sont celles-ci:

1er transbordement: Lomé - Dapaong (600 km)

Étape 1: Cinkasse - Dapaong (contre la montre) 133 km

Étape 2: Sadori - Kara (138 km)

Étape 3: Kara - Tchamba (111 km)

Étape 4: Sokodé - Anié (157 km)

Étape 5: Atakpame - Tsévié (122 km)

Étape 6: Lomé (circuit arrivée) (90 km)



A la fin du tour, les joueurs auront parcouru 1.569 km, dont 818 km de transbordement et 751 km de course, contrairement à l’édition 2014 d’une distance de course de 649 km.



En dépit de la crise lancinante au sein de la Fédération togolaise de cyclisme et au sein des clubs, les organisateurs sont confiants en la réussite de la compétition (interview du président de la Fédération togolaise de cyclisme ci-dessus en audio). Néanmoins, vu l’état de cette fédération et les problèmes auxquels elle doit faire face, qu’il soit permis de douter d’une grande performance des cyclistes togolais.



Plusieurs récompenses seront décernées au cours de tour. Outre les habituels maillots jaunes, blancs, etc… il y aura cette année celui du plus ancien coureur du tour, celui du plus jeune Togolais et bien d’autres encore.



En dehors des habituels participants, le tour enregistrera cette année, la participation des Pays-Bas et du Congo-Brazzaville qui viendront s’ajouter à la France, la Belgique, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Mali et le Bénin. Le Togo présentera deux équipes de six coureurs chacune. L’arrivée du tour est prévue le 15 avril 2018 à Agoè et non plus à Lomé, comme par le passé.