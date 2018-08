A Strasbourg, un campement de migrants évacué

11 familles - 13 enfants et 24 adultes - dormaient dans le parc au moment de l'évacuation. Des réfugiés venus de l'Est arrivaient progressivement depuis des mois, ils ont fini par former un campement précaire rue des Canonniers, en face d'un centre d'hébergement saturé. Parmi eux, des enfants en bas-âge et des personnes malades.

Rapidement, des riverains et des associations apportèrent une aide quotidienne vitale: ils ramenèrent des bouteilles d'eau, des couches, de la nourriture...

Le 24 juillet 2018, l'OFII (office français de l’intégration et de l’immigration) se rendit sur le campement avec des policiers pour proposer des "aides au retour", sans proposition de mise à l'abri.

Plus tard, bien que ces familles aient toutes déposé une demande d'asile, seules trois reçurent une proposition d'hébergement d'urgence: une pièce à partager au Lyautey, le centre d'en face. Deux ont refusé, la jugeant insalubre, et ont préféré subir la canicule sous tente.