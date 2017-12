Actus de Monaco décembre 2017 - 1

"pour que les droits des enfants soient mieux respectés dans le monde"

L’édition 2017 a été marquée par le concert des Kids United le vendredi 24 novembre au Grimaldi Forum, en présence de S.A.S. le Prince Albert II. 8.000€ ont été récoltés en faveur du programme "Learn to Swim" de la Fondation Princesse Charlène, ainsi qu’aux 11 associations humanitaires monégasques qui œuvrentMonaco a participé les 25 et 26 novembre 2017 à Paris à la 34e Conférence ministérielle de l’OIF dont le thème était "Les économies nouvelles: économie bleue, économie verte - nouveaux moteurs de création de richesses, d'inclusion sociale et du développement durable". Trois résolutions portant sur le climat, les économies bleue et verte, et la paix ont été adoptées.La Conférence des Parties de la Convention n°198 - dont le rôle est de contrôler et suivre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - a invité Monaco à suivre ses travaux.Ce mercredi 6 décembre 2017 le Grimaldi Forum accueille les acteurs et exposants de l’industrie mondiale des jeux, les représentants internationaux des casinos, ainsi que les célébrités et les passionnés du secteur du jeu, du sport, et du divertissement. Cliquez ici pour plus d'infos