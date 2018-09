Angela Merkel en tournée en Afrique de l’Ouest

Investir, créer des emplois pour occuper les jeunes dans une Afrique paisible et stopper le flux migratoire, c’est l’objectif que s’est fixée la République fédérale d’Allemagne. D’où la tournée de la chancelière allemande en Afrique de l’Ouest.



Le Sénégal, le Mali, la Gambie, le Nigeria et la Côte d’ivoire sont les pays pourvoyeurs de migrants clandestins dans le pays de Goethe.



A Dakar, Angela Merkel s’est entretenue avec le président sénégalais Macky Sall sur la coopération régionale, la diplomatie économique et la démocratie et la lutte contre la migration illégale. "Elle a abordé également le conflit de Casamance. L’Allemagne travaille depuis des années pour un retour définitif de la paix en Casamance. C’est dans ce cadre que les deux bateaux Le Joola et Aline Sitoe Diatta ont été offerts au Sénégal. En plus de ces bateaux, nous avons aussi créé le projet d’appui au développement socio-économique pour la paix en Casamance - PROCAS - Ziguinchor / Kolda" , a expliqué un diplomate allemand basé à Dakar.



Lors d’une conférence de presse conjointe, le président sénégalais Macky Sall a annoncé que l’Allemagne allait financer l’électrification grâce à l’énergie solaire de 300 villages sénégalais. Le montant et les clauses de cet accord sont toutefois inconnus.