Au kin-ball, un ballon d’essai géant

La discipline demande attention, réactivité et vivacité. Enlevé et intensif, le jeu ne laisse que peu de répit aux participants. Les efforts peuvent être violents. Le kin-ball requiert également une parfaite osmose au sein de l’équipe: il nécessite de se coordonner pour couvrir l’ensemble du terrain et de bien communiquer afin d’ajuster en permanence la tactique aux mouvements des adversaires.



Le kin-ball est accessible à tous. Il faudra cependant plusieurs séances d’entrainement pour maîtriser la technique de frappe du ballon. Une fois familiarisé, la quête du globe donne lieu à des actions enflammées et spectaculaires faites de plongeons et glissades en tous genres. Le pratiquant devra donc se prémunir des frictions avec le sol en adoptant les protections adéquates: jambières, genouillères, coudières... Et concilier au mieux deux nécessités contradictoires: s’envelopper d’une solide cuirasse tout en adoptant une tenue légère permettant de reprendre son souffle. Un dilemme hautement cornélien.