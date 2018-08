Aux Gay Games 2018 à Paris, le sport se rend inclusif

Au Gay Games, l'ambiance est conviviale, accueillante. Même du côté des sports de combat, le but n'est pas de terrasser l'adversaire.



A l'Institut du Judo, dans le 14e arrondissement parisien, les participants se donnent des accolades entre deux combats de boxe. Les deux adversaires sont détendus bien que, sous les encouragements qui s'élèvent des gradins, ils sont déterminés à montrer le meilleur d'eux-mêmes. L'arbitre leur donne le signal, les voilà qui s'animent sur le ring. Leurs gestes sont souples et maîtrisés. La coordination des coups vaut plus que leur puissance.



De plus en plus de personnes choisissent de s'inscrire dans des clubs LGBT+ pour éviter des remarques désagréables ou du harcèlement. "On met les gens en confiance" , raconte Nicolas, qui fait partie des organisateurs de l'épreuve avec son club Paname Boxing Club. "On veut avoir un club où les gens puissent se sentir bien, ne pas avoir peur de se faire tabasser, et où leur orientation sexuelle ne soit pas un problème. On est plus bienveillant qu'ailleurs, et on n'accepte pas les mauvaises blagues de vestiaires... Même si on en fait aussi. (rires). Les filles hétéros se sentent moins stigmatisées. On n'accepte que des gens qui partagent des valeurs de tolérance et de convivialité" .



Ce sont ces valeurs que les Gay Games essayent de porter, d'année en année, auprès d'un plus large public. La prochaine édition aura lieu en 2022 à Hong Kong.