Bafing Kul, musicien malien engagé contre l'excision

En 2002, Bafing Kul a donc décidé de s’expatrier en France pour poursuivre son activité artistique et militante. Au-delà de sa carrière musicale personnelle, le chanteur est animé par ses convictions et ses valeurs humanistes. À travers ses textes sans tabou, il défend sans complexe le droit des femmes, la libre disposition du corps et la liberté sexuelle. Toutefois, " bien que je sois désormais en France, c’est encore au Mali que je dois poursuivre ce travail ", explique-t-il.



Il décide alors de fonder Mélodies du Monde, une association culturelle et humanitaire à Paris en 2009, afin d’allier sa passion pour la musique à ses engagements politiques. L’objectif? Organiser des concerts et des festivals afin que les bénéfices puissent servir à la construction d’un centre socio-médical dans la ville de Sanankoro au sud du Mali.



Depuis trois ans maintenant, Bafing Kul fait donc vivre le Nomade Reggae Festival à Frangy en Haute-Savoie. Des artistes de renommées nationales et internationales se sont déjà produits sur la scène de ce festival: Alpha Blondy, Yanis Odua, Black Roots, Touré Kunda, Raggasonic et bien d’autres encore.



Pour la troisième édition du festival, les bénéfices ont ainsi servi aux premiers forages du centre de santé. " Si j’ai fondé l’association Mélodies du Monde, c’était avant tout pour construire le centre de santé. Quand j’ai assisté aux premiers forages en septembre 2017, c’était comme un rêve, ça faisait dix ans que j’attendais ça !", confie le musicien. Ce centre aura plusieurs objectifs: permettre un accès facilité à certains soins médicaux et promouvoir l’éducation à travers des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire. Enfin, un pôle sera dédié aux mutilations sexuelles, pour "réparer" les femmes excisées et servira aussi d'espace de dialogue pour les femmes victimes de violences.



Reconnaissant envers ses soutiens, Bafing Kul ne manque pas de remercier ceux qui ont fait vivre ce projet: " La construction du centre de santé est une grande aventure, de paix et d'amour, dans laquelle beaucoup de personnes se sont engagées. Ce projet appartient à tous les festivaliers, aux bénévoles, aux artistes, à tous ceux qui se sont engagés dans le Nomade Reggae Festival ". Acharné et audacieux, Bafing Kul n'a pas froid au yeux. Bien qu'il passe peut-être pour un "illuminé" au Mali, la majorité des personnes applaudissent sa détermination sans faille et son abnégation pour servir une cause que peu d’hommes ont encore osé défendre.