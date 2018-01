"Baron noir": la partie immergée de la République

Comprendre les stratégies politiques et l’ivresse du pouvoir, les jeux d’égos d’hommes politiques, comme a pu le faire "House of Card" en Amérique, "Baron noir" nous apprend à regarder d’un œil plus fin l’actualité politique en France. Après deux ans d'attente et avec un casting de haute volée porté par le couple Anna Mougladis et Kad Merad (qui nous fait même oublier qu’il peut être drôle), la série tente de se rapprocher au maximum de l’impitoyable réalité du monde politique français. Elle s'appuie pour cela sur le personnage de Philippe Rickwert, ancien maire de Dunkerque et fin stratège, prêt à tout pour arriver à ses fins.