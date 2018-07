Cellule anti-corruption à Madagascar

Alors que dans la pratique, on se trouve devant un ensemble codifié qui s’avère différent et difficile à déchiffrer vue sa complexité, ne serait-ce entre l’esprit de la loi et les termes de la loi. On doit se soumettre à l’exigence d’une bonne conduite vis-à-vis des contribuables ou par rapport à quelque chose liée à la moralité. A ce moment là, il est question de l’"autorisé et interdit". Il s’avère nécessaire de connaitre les principes et les codes d’éthiques, ainsi que les démarches à suivre afin de minimiser les risques de corruption. Tels sont les sujets abordés et traités à fond lors de la formation des membres de la Cellule anti-corruption de la SPAT (Société du port à gestion autonome de Toamasina), assurée par le BIANCO (Bureau indépendant anti-corruption) et le PNUD, les 19 et 20 juillet 2018 à l’Hôtel Calypso et ensuite à la salle de formation du port de Toamasina.



Le premier jour a été consacré à la lutte contre la corruption, la gestion des risques et les solutions. Le deuxième jour était sur le processus du marché public et les phases de risque de corruption pour l’intérêt de l’organisation, de la société ou de l’État. La passation de marché public entre le secteur privé et public vis-à-vis des contribuables, peut porter atteinte à l’image de l’organisation ou la société elle-même. Par conséquent, les responsables sont obligés d’appliquer les règles et règlements, stipulés dans les principes et les codes d’éthiques, où leur intégrité est de mise, en se comportant professionnellement; tout en respectant l’impartialité et l’équité. Même si le processus doit être mené confidentiellement.



Il peut y avoir plusieurs risques lors du processus de la passation de marché public tels que la fraude, la connivence, la corruption, le conflit d’intérêt et la coercition. En effet, le risque zéro n’existe pas et toutes les zones comportent des risques, mais la meilleure pratique ou le "best practice" est le respect du principe d’intégrité, d’impartialité et de l’honnêteté qui doivent aller de l’avant.