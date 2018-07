En général, le sport malgache souffre d’un manque d’attention et de considération et encore moins dans une entreprise où la pratique du sport n’est pas prioritaire. Par contre, "le sport est une obligation" , disait le ministre de la Fonction publique Maharante Jean de Dieu, lors de l’ouverture du championnat national des fonctionnaires à Tuléar.



Lorsqu’on parle de sport, cela sous entend de la discipline, de l’organisation, de la santé, de l’amitié et de la fraternité, surtout du fair-play. A plus forte raison, rien de tel d’avoir des employés bon portants.



Après le championnat régional de toutes les entités ministérielles de Toamasina, la délégation de la SPAT. (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina), au nombre de 28, ont participé aux trois disciplines sportives: football à 9, basketball, lawn tennis.

Les rencontres se sont déroulées dans presque toutes les infrastructures sportives de la région pendant 15 jours avec la participation de 3.750 fonctionnaires venants de toutes les régions de la grande Ile. Pour cette année, l’association a été dirigée par le Comité Interministériel des Sports d’Entretien des Fonctionnaires ou CISEF, faute de président élu légalement. Les organisateurs ont promis à tous les participants que l’élection du nouveau président sera faite dans le plus bref délai à Antananarivo. Le responsable du CISEF était convaincu que la lutte contre le mercenariat est encore loin d’être éradiquée au sein de l’association ainsi que la mauvaise organisation, la preuve il y avait deux finales en football jeunes et mixte qui ne sont pas terminées officiellement.



Pour la S.P.A.T, qui a représenté le ministère des Transports et de la Météorologie, elle a pu avoir une coupe et trois médailles par le biais de la discipline sportive lawn tennis en simple dame obtenue par Liliane et Judio en simple homme et double mixte.

Ces deux athlètes ont pu hisser haut le fanion de la S.P.A.T, grâce à leur entrainement périodique et leur complémentarité au jeu mais surtout, d’après leur dire, "l’encouragement à distance" du directeur des ressources humaines de la Spat Zandry Séraphin, qui leur a servi de stimuli judicieux, afin de vaincre l’adversaire.



La prochaine rencontre des fonctionnaires n’était pas annoncée à Tuléar, mais tous les participants espèrent que pour l’année prochaine tout ira bien et mieux sur tous les plans. Peu importe où cela va se tenir, pour l’amour du sport, disaient quelques athlètes.