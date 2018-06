Changer de regard sur les prisons

Au Moyen-Âge, la prison n'existait pas. Les geôles servaient à surveiller les inculpés en attendant de les soumettre à leurs supplices. Écartèlements, pendaisons, décapitations... depuis, les temps ont bien changé. Il y a eu les Lumières, la révolution française, et puis mai '68 et Michel Foucault.



La réflexion sur les prisons a mué en quelque chose d'à la fois plus humain et plus rationnel. Il n'est plus question uniquement de punir, mais aussi de remettre sur le droit chemin. Le rôle de la prison devient également celui de la réinsertion.

Les prisons françaises sont déjà surpeuplées, il n'est pas question d'enfermer des personnes à vie mais de leur donner envie de se racheter. Objectif: faire chuter le taux de récidive. A titre d'exemple, il est actuellement de 20% en Norvège. En France, il est à 61%.



Lauriane est membre de l'association Genepi qui milite pour un décloisonnement des prisons. Elle explique: "Ce lieu qui est censé te punir de ce que tu as fait, puis ensuite te ramener vers la société, va plutôt être un lieu qui va potentiellement te pousser au suicide, et dans trois quarts des cas à la dépression. On déshumanise les détenus, on les met dans une case. Une fois qu'ils sont dans cette case, il est difficile pour eux d'en sortir et de retourner à la vie active. C'est important de rappeler la place de l'être humain et pas uniquement la place de détenu des personnes en prison. Elles perdent très vite leur identité" .