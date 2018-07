Des centaines de voix pour un mur

Le street art à Melbourne est un reflet de l'éphémère de la ville, de la façon dont la vie et donc l'environnement dans lequel elle opère change. Les vies évoluent à jamais, et alors pourquoi les rues dans lesquelles la vie se passe ne se modifient pas et ne changent pas? Largement considéré comme un outrage, il existe toujours une opinion sous-jacente que l'art de rue n'est pas quelque chose à sauver, mais est une méthode de créativité en constante évolution, faisant partie et reflétant la conversation de la rue. Cela signifie que l'idée de la liberté d'expression et de la propriété privée ne s'embarrassent pas les uns les autres mais trouvent plutôt un lieu de rencontre passionnant dans l'art.



Bien que le street art existe parmi le patrimoine et l'histoire d'une ville, il n'est pas limité ou lié par cela. En fait, il n'y a pas encore de définition simple du street art. C'est une amorphe englobant l'art qui se trouve dans ou inspiré par l'environnement urbain. Avec des nuances anticapitalistes et rebelles, c'est une forme démocratique de l'art public populaire probablement mieux comprise en la voyant in situ. Il n'est pas limité à la galerie ni facilement recueilli ou possédé par ceux qui peuvent transformer l'art en chef d'œuvre. Considéré par certains comme une nuisance, l'art de la rue est pour d'autre un outil pour communiquer des opinions dissidentes, poser des questions difficiles et exprimer des préoccupations politiques. Sa définition et ses usages sont cependant en train de changer: à l'origine un outil pour marquer les limites territoriales de la jeunesse urbaine aujourd'hui, il est même considéré dans certains cas comme un moyen d'embellissement urbain et de régénération, comme à Melbourne où le street art fait partie intégrante du paysage. Dans un entretien avec le Queens Tribune, le directeur exécutif du Queens Museum of Art de New York, Tom Finkelpearl, a déclaré que l'art public "est le meilleur moyen de s'exprimer dans cette ville" . Finkelpearl, qui aide à organiser des expositions d'art social ne considère cependant pas le graffiti comme de l'art et dit: "Je ne peux pas tolérer le vandalisme... C'est vraiment bouleversant pour moi que les gens aient besoin d'écrire leur nom encore et encore dans l'espace public. C'est cette culture de la renommée. Je pense vraiment qu'il est regrettable qu'ils pensent que c'est la seule façon de devenir célèbre" .



La distinction juridique entre le graffiti permanent et l'art est la permission, mais le sujet devient encore plus complexe en ce qui concerne les formes de graffiti impermanentes et non destructrices (bombardement de fil, projection vidéo et installation dans la rue). Avec sa permission, le graffiti traditionnel peint est techniquement considéré comme de l'art public. Sans autorisation, les peintres de la propriété publique et privée commettent du vandalisme et sont, par définition, des criminels. Cependant, il reste que la plupart des arts de la rue ne sont pas autorisés, et de nombreux artistes qui ont peint sans autorisation (Banksy, Shepard Fairey) ont été glorifiés comme des artistes légitimes et socialement conscients. Bien qu'il soit extrêmement difficile, sinon impossible, de définir clairement que l'imagerie non autorisée est de l'art et ce qui ne l'est pas, les effets de telles images peuvent être observés et des conclusions peuvent être atteintes concernant la fonction des images dans un environnement public. Le vandalisme est une destruction inexcusable de la propriété, et il a été démontré qu'il y avait des répercussions négatives sur l'environnement. Il a également été observé par les criminologues que le street art possède un "effet boule de neige" qui génère plus de négativité dans son voisinage. Le Dr James Q. Wilson et le Dr George Kelling ont étudié les effets du désordre (dans ce cas, une vitre brisée) dans un milieu urbain et ont découvert qu'un cas de négligence augmente la probabilité d'apparition de fenêtres brisées et de graffitis. Ensuite, il y a une augmentation observable du crime violent réel. Les chercheurs ont conclu qu'il existe un lien direct entre le vandalisme, la violence dans les rues et le déclin général d'une société. Leur théorie, nommée "The Broken Window Theory" et publiée pour la première fois en 1982, soutient que le crime est le résultat inévitable du désordre, et que si la négligence est présente dans un endroit, que ce soit un délabrement ou un graffiti irréfléchi, le dommage défavorable est donc acceptable.