Épilogue d'une saison de foot pleine de suspense

Le champion du Togo 2017-2018 s’appelle Koroki Metete de Tchamba, un club créé en 1956 et qui a connu sa première montée en première division au cours de la saison 2005-2006. Ce titre a été obtenu à la surprise générale, puisque personne n’attendait Koroki à ce niveau. En tête après la phase aller du championnat devant Gomido de Kpalimé, Semassi de Sokodé, l’As Togo-Port de Lomé et Dyto de Lomé avec neuf victoires, cinq nuls et une seule défaite, soit au total 32 points, ce club en a surpris plus d'un. Lors de la phase retour, les Archers de Tchamba (le surnom du club) ont obtenu huit victoires dont six à domicile, deux matches nuls et cinq défaites à l’extérieur; soit un total de 26 points.



Le 2e aux classement, Gomido de Kpalimé a lui aussi réalisé une belle saison en gagnant toutes les coupes mises en jeu par la Fédération togolaise de football (coupe de l’indépendance, coupe du Togo). Pour son président, Winny Dogbatsé: "Nous sommes comblés, nous avons raté d’un doigt le triplé, mais on est deuxième à la fin, je suis heureux et satisfait du travail de mes joueurs et de l’encadrement technique" .



Le corps arbitral féminin a été au-devant de la scène. La plupart des matches entre ténors ou reconnus sensibles ont été confiées à la direction d'Aîssata Amegee et Vicencia Amedome, arbitres internationales FIFA. Le Togo compte actuellement quatre arbitres Fifa Dames en activité dont deux arbitres et deux arbitres assistants.



Enfin, le championnat national de première division du Togo a été peu prolifique en buts, la faute peut-être à des défenses très athlétiques et rugueuses, peut-être à la maladresse des attaquants, mais sûrement à la qualité des gardiens de buts qui ont multiplié les prouesses. Le meilleur buteur du championnat s’appelle Koudagba Kossi (19 buts) du club de l’Asck (Association sportive des conducteurs de la Kozah), un club qui vient d’accéder à la première division. Les quatre derniers du classement final sont relégués en deuxième division.



Le classement final du championnat est le suivant:

1 - Koroki 58pt+15

2 - Gomido 56pt+22

3 - Semassi 55pt+18

4 - Togoport 52pt+12

5 - DYTO 47pt+10

6 - As OTR 46pt+8

7 - Maranatha 44pt+2

8 - ASCK 44pt+5

9 - Anges 40pt-7

10 - Gbikinti 37pt+1

11 - ASKO 35pt-11

12 - Foadan 33pt-5

13 - Unisport 31pt-9

14 - Espoir 31pt-12

15 - Agaza 26pt-18

16 - Kotoko 18pt-29