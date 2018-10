Expo Henry Moore

Les Ateliers des Capucins à Landerneau, ancien couvent au XVIIe, puis usines et enfin hypermarché, furent rénovés avec grand soin. La cour intérieure avec sa fontaine et sa chapelle édifiées avec des pierres de Logonna aux teintes chaudes deviennent un écrin privilégié mettant en valeur les originalités surprenantes de l'art moderne et notamment une centaine de sculptures et 80 dessins d’Henry Moore.



Né en 1898 à Castleford (Yorkshire) et décédé en 1986 à Much Hadham (Hertfordshire), Henry Moore est issu d’une famille nombreuse et d'un père ingénieur des mines. Pendant ses études primaires, il est encouragé par sa professeur d'art qui lui fait découvrir les civilisations minoennes, babyloniennes et andines. Henry Moore commence alors à sculpter avec un simple couteau de poche. À 19 ans, il participe à la première guerre mondiale où il est gazé pendant la bataille de la Somme.