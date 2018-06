Expo "Kupka: Pionnier de l’abstraction"

Recherchant inlassablement la perfection, Kupka retouchera ses toiles, ne les datant qu’à la fin de sa vie.

"L'œuvre d'art étant en soi réalité abstraite demande à être constituée d'éléments inventés. Sa signification concrète découle de la combinaison même des types morphologiques et des situations architecturales particulières à son organisme propre."



Le parcours de l'exposition dans les salles du Grand Palais retrace l'ensemble du cheminement artistique et intellectuel de Kupka en montrant les étapes de sa fascinante évolution picturale via 300 œuvres. Sous-exposé pendant sa carrière et se méfiant du marché de l'art, Kupka vendit peu ses toiles.