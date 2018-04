Expo "Le cas Moya"

L'artiste a l'amour de l'art en partage, notamment lors de séance de live painting avec le public et surtout avec les plus jeunes chez qui il suscitera certainement des vocations comme on peut le constater en tournant les pages du livre d'or de l'expo, illustrée de nombreux clones du Moya Land.



Artiste généreux pour les causes caritatives, Moya offrira une sculpture de Dolly faite de découpes d'aluminium peintes pour le gala de bienfaisance "Sauvez-le cœur des femmes" le 5 avril 2018 à Monaco, visant à récolter des fonds pour financer des opérations du cœur pour des femmes en difficultés de la région.