Expo "Paysages de neige"

"Pendant un instant inépuisable, je me suis assis

près de la neige.

L'âme

qui me servait de refuge s'évanouit et devint

une immensité

appuyée sur l'immensité.

La perfection affluait et renonçait à tout recours

à la réflexion.

La neige

était à un doigt de renoncer à être neige" .

François Jacqmin, "Le Livre de la Neige".