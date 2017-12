Expo "Rubens - portraits princiers"

Après une éducation humaniste, Rubens part en Italie, engagé comme peintre à la cour de Mantoue par Vincent Gonzague. Pendant sa formation artistique à Rome, il copie assidûment les tableaux des grands maîtres italiens tels que Titien, Le Tintoret, Véronèse et Le Caravage qui inspirent grandement son style et son usage des teintes intenses. Peu après, Rubens sera envoyé en mission diplomatique auprès du Roi d’Espagne.



Sa brillante position sociale, son érudition, et son savoir linguistique lui permirent d’exercer un rôle diplomatique prépondérant auprès des différentes cours européennes où il séjourna, devenant successivement leur peintre officiel. Grâce à ce statut, Rubens peint avec grand talent de nombreuses personnalités royales qui nous sont présentées dans cette exposition exceptionnelle.

Rubens au génie débordant disposait d’un atelier d'artiste où il accueillait une centaine d'élèves ainsi que de nombreux talents tels que Jordaens et le jeune doué Van Dyck avec lequel il collabora. Chaque peintre était spécialisé dans un domaine particulier: Snyders pour les animaux, Breughel de Velours pour les fleurs. Rubens laissait à ses collaborateurs une grande liberté d’exécution et d’improvisation.