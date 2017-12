Football: coût de la participation du Togo à la CAN 2017

Le mardi 28 novembre 2017, le ministre en charge des Sports du Togo, Guy Madjé Lorenzo a rendu publics les comptes de la dernière participation de l’équipe nationale du Togo, "les Éperviers" à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations. Il était entouré pour la circonstance du Colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, de Nathalie Bitho, directrice du cabinet International Investement Corporation (IIC), commis pour la réalisation de l’audit des comptes en question. Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère en charge des Sports, du Togo à Lomé. On notait également la présence des membres de la commission de mobilisation de fonds.

De l’exposé du cabinet d’audit, il ressort que le montant total qui a été mobilisé s’élève à 4.061.300.000 francs CFA. Le total des montants encaissés font 3.729.000.000, soit une somme restant à encaisser de 3.319.000.

Le cabinet d’audit révèle également que les dépenses effectuées se sont élevées à 3.099.000.000 francs CFA, soit un déficit de 600.488.616.



Interrogé sur les responsabilités éventuelles en cause concernant le déficit, la responsable du cabinet d’audit a déclaré: "Nous avons suivi comment s’est fait, jusqu’au déblocage des fonds par le ministère des Finances, donc quand les fonds sont débloqués, qui doit les gérer? Moi je suis comptable et je sais que le comptable est responsable quand il a oublié d’encaisser une recette, il est responsable quand il paye mal, lorsqu’il paye deux fois, il est responsable quand il y a un déficit de caisse, il est responsable quand il rompt l’équilibre de la comptabilité et quand le comptable évoque la force majeure, dans notre droit comptable, il doit justifier cette force majeure. Et je crois que le colonel Akpovy a été édifié après les comptes" (voir la vidéo ci-dessous). Face au déficit injustifié, le ministre togolais des Sports Guy Madjé Lorenzo propose la mise en place le plus tôt possible d’un comité de collecte et de gestion de fonds pour les prochaines participations du Togo à des pareilles compétitions.



Au-delà des questions d’argent, le problème de fond pour beaucoup d’observateurs de la vie au Togo, est celui de l’opportunité de mobiliser de telles sommes pour le football pour les résultats que l’on connait. En effet à part une place de quart de finaliste en 2013, l’équipe nationale du Togo n’a jamais franchi le premier tour de la compétition en plus d’une dizaine de participations. De plus, pour mobiliser ces fonds, les entreprises et les populations sont mises à contribution. Certes les Togolais sont des passionnés de football, mais il faut que les résultats suivent. Déjà en 2013 en Afrique du Sud, 2.257.000.000 francs CFA avaient été mobilisés. Plus de 1,5 milliard a été dépensé avec plus de 600 millions de montants injustifiés.



Certes, il y a urgence à mieux organiser la gestion des fonds relatifs à la participation de l’équipe nationale de football aux compétitions continentales, mais il serait plus judicieux de mettre en place un mécanisme rigoureux d’ordonnancement, d’engagement et de contrôle de ces fonds qui, compte tenu du niveau de vie du togolais moyen, et de ses priorités sont exorbitants pour pratiquement aucun résultat.