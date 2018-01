Journal de Manille: La pluri-culturalité des Philippines

Howard Thurman a dit: "Une communauté ne peut longtemps se suffire à elle-même; elle ne peut se développer qu’avec des personnes provenant d’horizons différents et des frères encore inconnus" . Et cela semble fonctionner à Manille. Dès l'instant où je suis arrivée, je me suis sentie à l'aise. Chaque jour, j'ai pu découvrir des endroits et des langues différentes, à quelques heures d'intervalle. Être dans cette ville, c'est comme faire un tour du monde en 24h! Que ce soit au niveau culinaire, humain ou architectural, c'est comme prendre part à une grande aventure, si on décide bien sûre, de ne pas planifier ses journées à l'avance, de se laisser porter par l'inconnue et la surprise. Je me suis amusée à photographier toute sortes d'endroits, de bâtiments de restaurants, de stands qui proposaient des produits venant de différents pays du monde.



En effet, Manille sert non seulement de capitale du pays, mais aussi de centre financier, d'édition et d'affaires. Les citoyens de la ville parlent le tagalog, mais la plupart parlent couramment l'anglais, langue d'enseignement dans les écoles publiques et même un peu le français, langue pour laquelle la plupart des philippins ont une affection particulière. Elle contient plusieurs universités les plus grandes et les plus prestigieuses du pays et abrite également la Bibliothèque nationale. Colonisée par les Espagnols et plus tard gouvernée par les Américains, Manille montre les signes de l'influence étrangère dans le catholicisme romain répandu et la modélisation de ses écoles sur le système éducatif américain. Malgré ces influences, ses citoyens démontrent un caractère et une vitalité qui leur sont propres.