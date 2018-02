Journal de Manille: Une nature diverse et imprévisible

David Attentborough disait: "Il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation; la plus grande source de beauté visuelle; la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement dans la vie qui rend la vie digne d'être vécue" . Aux Philippines, j'ai pu en effet faire l'expérience d'un retour aux valeurs simples qui m'ont appris que le monde est un endroit riche et fabuleux mais aussi imprévisible! En effet, au cours des deux dernières semaines, le volcan des Philippines nommé Mayon est entré en éruption en libérant des quantités de cendres et de lave faibles et moyennes. Les autorités locales ont d'ailleurs annoncé que le magma sous-jacent à Mayon est toujours en construction et qu'une éruption plus violente pourrait être imminente.



Le volcan Mayon, qui mesure 8.077 pieds de haut, est l'un des plus actifs aux Philippines et a continué à faire éruption au cours de la semaine dernière. De vivre ça à quelques kilomètres, en direct est toujours très impressionnant. Si on apprend à ouvrir les yeux et à occulter tout ce qui nous entoure, on peut s'apercevoir que la nature, restera une chose indomptable et est l'une des choses les plus puissantes au monde. Dans ce pays qui est composé de forêts gigantesques, de toutes sortes d'animaux, d'océan à perte de vue, il semble impossible de ne pas être émerveillée et de prendre conscience que sans la nature, notre monde ne fonctionne plus. Quand les gens pensent à la diversité biologique et à la conservation, ils sont susceptibles de nommer avec raison l'Afrique, la forêt amazonienne et peut-être Madagascar comme des endroits très spéciaux où vivent des plantes et des animaux remarquables. Mais les Philippines sont aussi considérées comme un pays de méga-diversité auquel seul un petit nombre de pays dans le monde peut rivaliser en ce qui concerne la diversité des écosystèmes, des espèces et des ressources génétiques.