Journal de Manille: l'art en trois dimensions

À l'époque pré-hispanique, lorsque le commerce interne et externe était une activité florissante et établie, les œuvres d'art aux Philippines étaient d'un autre genre. Les autochtones ont trouvé leurs inspirations dans la poterie, les tatouages, les textiles, les anitos, les ornements, les bijoux, etc. Ces formes d'art actuellement considérées étaient en fait des objets d'utilité. Ils pouvaient être utilisés pour pratiquer et évoquer leur religion ou leur méthode de culte, pour faire connaître leur statut social désigné ou nouvellement acquis, pour raconter des histoires ou des légendes, pour montrer leurs accomplissements récents ou pour simplement les utiliser pour leur aspect fonctionnel et physique. Par conséquent, la production de ces objets était un mode de vie. Cela prouve l'absence de besoin d'un lieu comme celui d'une galerie d'art. Lorsque des objets de ce genre sont échangés contre d'autres nécessités et transformés à leur tour en marchandise, ils sont ensuite présentés au revendeur ou au client, c'est-à-dire d'une manière qui se rapproche de la notion actuelle de présentation de l'art.



Aujourd'hui, les grands centres commerciaux de la ville ont pris l'initiative d'inviter des galeries d'art à ouvrir leurs infrastructures. C'est au début de l'année 1992 que l'idée et l'ouverture d'une Art Walk, un ensemble de galeries d'art regroupées dans un centre commercial, a germé à partir de l'exposition réussie de Juvénal Sanso dans le SM Megamall (le plus grand centre commercial des Philippines). Avec de nombreuses peintures vendues principalement à des collectionneurs d'art, ainsi qu'à des clients passants, le vice-président de l'ingénierie et du développement de SM, Henry Sy, qui était lui-même un grand collectionneur d'art, a invité une série de huit galeries à s'établir au niveau 4 de SM, qui a attiré différents types de clientèle et de public. Parmi ces premières figuraient les succursales de Galleria Duemila 2000, de Finale Art File, de West Gallery, du Heritage Art Centre, de Liongoren Art Gallery, de Gallery Genesis et des principaux bureaux de Pacheco Art Gallery et Contreras Sculptures Gallery. Les autres galeries qui ont suivi dans le SM Megamall étaient la Galerie Y, la Galerie Crucible, la Galerie Nemiranda, la Galerie des estampes et la Galerie 139 (anciennement située au centre-ville d'Alabang). Entretemps, une galerie dynamique a été inaugurée la même année. Situé dans la ville de Makati, l'Australia Center Gallery Space a été ouvert à des artistes, des conservateurs et des organisations, y compris des groupes australiens souhaitant exposer aux Philippines. En 1993, la Boston Gallery à Quezon City a ouvert ses portes pour accueillir de nouvelles idées, innovations et expérimentations réalisées par des artistes philippins et étrangers. Dans le Shangri-La Edsa Mall, de nouvelles galeries ont réussi à prospérer pour montrer leurs œuvres. La culture croissante des centres commerciaux parmi les Philippins a peut-être déclenché l'ouverture de nombreuses galeries d'art à l'intérieur de ces bâtiments, car ces lieux génèrent de nombreux retours financiers et sont des lieux pratiques, tant pour les propriétaires que pour les téléspectateurs. Certaines de ces galeries ont même leurs propres programmes ou visions spéciales, comme la promotion d'artistes-étudiants ou l'organisation d'ateliers, de conférences ou de démonstrations. Avec une telle amélioration générale de la technologie, de l'industrie, des services et de la communication, il y a une augmentation parallèle de la demande d'œuvres d'art.