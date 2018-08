Kyo, un retour entre nostalgie et renaissance

Peu de groupes français peuvent se targuer de fédérer un large public, empiétant sur plusieurs générations de fans. Kyo en fait partie. Le groupe de pop rock était l’une des têtes d’affiche du festival "Au Pont du Rock", les 3 et 4 août 2018 à Malestroit (Morbihan).



Les inconditionnels de la première heure avaient fait le déplacement. "J’écoute Kyo depuis leurs débuts. Ça me fait plaisir de les revoir en concert" , s’émeut Magali, 42 ans. Tandis que d’autres têtes plus jeunes parsemaient le public. "On se rend compte que beaucoup viennent en famille. Et parfois, les enfants connaissent autant les chansons que leurs parents" , confie Florian Dubos, guitariste du groupe.



Kyo est l’emblème du rock français du début des années 2000. Ses chansons ont alors marqué toute une génération d’adolescents et de jeunes adultes. Après une éclipse longue de huit ans, le groupe a repris du service en 2014. Ces retrouvailles ont donné naissance à deux albums - "L’équilibre" et "Dans la peau" - aux tonalités plus électros.