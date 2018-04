L’actualité sportive féminine doit se faire une place

" Aujourd'hui 37% des femmes des pays de l'Union européenne déclarent faire du sport au moins une fois par semaine. La couverture consacrée par les médias au sport féminin demeure, cependant, autour de 5% ", explique Rosarita Cuccoli, présidente du réseau européen "Femmes et Sport". Un think tank "sport et citoyenneté" luttant à l’échelle européenne pour la visibilité du sport féminin. Bien qu’il ne soit pas encore aussi vendeur que pour ses homologues de l'autre sexe, notamment dans des disciplines historiquement masculines (le football et le rugby), - rappelons que le père du sport moderne, Pierre de Coubertin décrivait " le sport comme un concept créé par et pour l’homme " - pourquoi justement ne pas en faire une nouvelle tendance touchant un public plus large et diversifié en concordance avec l’évolution des mentalités? Si le sport est utile dans bien des domaines pour une société, sa représentation pourrait-elle à son tour servir d’exemple dans les nouvelles luttes qui s’engagent?