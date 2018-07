L’épidémie de choléra en RDC

53 décès sur 808 cas déclarés ont été rapportés par les autorités sanitaires de Mbujimayi, ville la plus grande et la plus peuplée du Kasai. C'est l'un des foyers les plus touchés par l'épidémie; 13 décès en une seule semaine selon Alphonse Ngoyi Kasanji, gouverneur de cette province.



"Depuis plus d'une semaine, notre province fait face à une maladie caractérisée par une diarrhée accompagnée de vomissements. Des échantillons ont été prélevés et envoyés dans les grands laboratoires de Kinshasa pour en déterminer la cause. À ce jour, où cette maladie a fait environ 90 cas et quelques 13 décès. Le laboratoire vient de confirmer qu'il s'agit du choléra" , a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.



Les hôpitaux déclarent ne plus être en mesure d'accueillir les nombreux malades. Les hôpitaux Christ roi et général de Dipumba (Kasai) où sont installés des unités de prise en charge comptent leurs morts. Médecins et infirmiers se disent débordés et en appellent à l'intervention de l'État.