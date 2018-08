La Bretagne Classic poursuit sa mue

Les suiveurs se réjouiront de cette nouveauté qui, conjuguée à la pluie cette année, a donné lieu à une course spectaculaire. Le rendez-vous breton a entamé sa métamorphose en 2016. Pour continuer de figurer au calendrier World Tour comportant les épreuves cyclistes mondiales de premier plan, la compétition avait dû se soumettre aux diktats de L’Union cycliste internationale (UCI) lui exhortant de changer de format et d’appellation. Adieu le "Grand Prix de Plouay" et ses multiples boucles sur le circuit historique. Place à la "Bretagne Classic" et à son tracé sillonnant la Bretagne et renouvelé chaque année pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.



Mais à trop céder aux sirènes de la télévision et de l’exposition internationale, l’épreuve ne risque-t-elle pas de s’amputer elle-même de ses fondements et de sa raison d’être? De ses spectateurs sur le bord des routes, de ses bénévoles, de ses partenaires ? Pour les habitués du rendez-vous du dernier week-end d’août, ce qui faisait l’identité voire l’âme de "Plouay" s’est perdu en chemin.



L’ancien cycliste professionnel Laurent Jalabert commente les courses pour France Télévisions depuis plus d’une décennie. Au micro de France 3 sur la ligne d’arrivée, il regrettait les changements apportés ces dernières années: "L’ambiance qu’on a connue ici n’existe plus. L’hospitalité, les partenaires, la multitude de camping-cars et de publics présents pour acclamer les coureurs (…), cela faisait partie de l’ambiance de Plouay" .