La France en Nouvelle-Zélande

Akaroa suinte simplement le calme et la relaxation, avec de jolies rues à noms français, bordées de chalets historiques recouverts de roses. Alors que vous passez des heures à explorer des boutiques et des galeries d'artisanat, arrêtez-vous pour déguster une cuisine et un vin locaux raffinés dans un café ou un restaurant surplombant les eaux chatoyantes du port d'Akaroa. À deux pas du front de mer d'Akaroa, rue Balguerie, cette grande et élégante villa de deux étages a été restaurée avec soin et transformée en maison d'hôtes par Josie Martin, propriétaire et artiste. Construit en 1880 pour le directeur de la banque locale, il était censé être impressionnant, et il a certainement impressionné le bambin qui l’a involontairement nommé. Le jardin est sensationnel. Pas seulement parce qu’il est magnifiquement conçu et entretenu, et qu’il est plein de fleurs et de topiaires, mais à cause de l’ornementation. Josie a commencé il y a 20 ans en utilisant de jolis morceaux de porcelaine cassée qu'elle avait déterrée en jardinant pour faire un seuil de mosaïque, et elle a continué à travailler son jardin jour après jour. Il y a maintenant un grand piano à queue à l'extérieur de l'entrée principale, avec un groupe d'accompagnement, un voilier à travers la pelouse, une piscine et une fontaine. Le long des chemins sinueux qui traversent les terrasses à côté de la maison, il y a plusieurs personnes, chats, chiens, oiseaux et autres animaux réels et imaginaires, tous façonnés et décorés avec soin de porcelaine, de tuile, de miroir et de verre. Tout est en mosaïque: sentiers, marches et murs, bancs, arches et sièges, sculptures surréalistes et personnages réalistes comme l'artiste mime Marcel Marceau, tous colorés, spirituels et littéralement fantastiques. Il y a quelque chose de nouveau à apprécier à chaque tournant du parcours, des merveilles de l'art délicat à la hauteur de la cheville à l'impressionnante ingénierie structurée en acier qui domine au-dessus. La musique française tinte, la fontaine aussi, et le temps s’évapore.