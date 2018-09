La chasse aux étrangers à Chemnitz

"Continuez! Vous n'êtes pas les bienvenus ici." C’est avec ces mots que les populistes chassent les étrangers à Chemnitz.



La police allemande avait même fait état de plusieurs personnes agressées dont au moins "un Syrien, un Bulgare et un Afghan" . Une vidéo postée sur Twitter et reprise par les télévisions allemandes montrait des violences dans la rue contre des personnes à l'apparence étrangère. L'un des journalistes ayant posté cette vidéo a confirmé au journal allemand Bild l'avoir "réalisée ce jour-là à Chemnitz" .



Touchée par la violence et les images de la vidéo, la chancelière Angela Merkel a critiqué et dénoncé avec véhémence "ces chasses collectives des étrangers et la haine dans la rue qui n'ont rien à faire dans un État de droit" .



Il faut aussi préciser que la quasi-totalité des médias allemands avaient également fait état de "chasses de personnes d’apparence étrangère" . Ce qui avait suscité un vif émoi dans l'opinion et dans la classe politique.



Mais pour Hans-Georg Maassen, le président de la police allemande qui a affirmé le 7 septembre 2018 dans un entretien avec le journal Bild, les "chasses collectives" à Chemnitz sont une fausse information pour détourner l'attention de l'opinion publique. Il contredit ainsi Angela Merkel. Il a également précisé qu'il n’y a "pas de preuves que la vidéo circulant sur internet" montrant des agressions commises contre des personnes d'apparence physique étrangère soit authentique. "Il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit d'une fausse information intentionnelle pour éventuellement détourner l'attention de l'opinion publique du meurtre à Chemnitz" , a-t-il ajouté avant de poursuivre: "Je partage les doutes concernant les comptes rendus dans les médias sur des chasses collectives de l'extrême droite à Chemnitz. Nous n'avons pas d'informations fiables à l'Office de protection de la Constitution selon lesquelles de telles chasses collectives ont eu lieu" .



Le parti anti-immigration alternative pour l’Allemagne-AfD, ainsi que quelques personnalités de droite, ont également pris le contre-pied de la version des faits relayée par les médias. Aussi, le président chrétien-démocrate (CDU, le parti d'Angela Merkel) de la région de Saxe, où se trouve Chemnitz, Michael Kretschmer, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de "foule en colère, de chasse collective, de pogroms" à Chemnitz lors des manifestations.



L’assassinat de l’Allemand Daniel Hillig dans la nuit du 26 août 2018 avait déclenché la colère et des scènes d'une rare violence à Chemnitz suscitant un immense choc dans une Allemagne en pleine ébullition suite à l'afflux des réfugiés depuis 2015.