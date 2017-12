La liberté de la presse dans une situation critique

L’organisation non gouvernementale a confirmé qu'au 1er décembre 2017, 262 journalistes étaient détenus pour des raisons directement liées à leur activité journalistique, soit trois de plus que le précèdent record de l’année passée.



Elana Beiser, directrice éditoriale du Comité de protection des journalistes (CPJ) dénonce une tendance: " un abandon général de la communauté internationale à reconnaître une crise globale de la liberté de la presse ". Plus de la moitié des journalistes emprisonnés actuellement le sont dans trois pays: la Turquie, la Chine et l’Égypte. La Turquie en détient à lui seul 73, plus d’un quart du chiffre mondial.



Le CPJ a directement mis en cause le président américain Donald Trump dans sa " rhétorique nationaliste, sa fixation sur l’islam radical et son insistance à qualifier les médias de fake news ", dans le renforcement de la répression envers la presse du président turc Recep Tayyib Erdogan et du Chinois Xi Jinping. Ce "média bashing" initié dans des pays démocratiques majeurs lors de la campagne du Brexit en Angleterre et de la campagne présidentielle américaine notamment, a ouvert la voie d’une normalisation des attaques et violences envers les journalistes.