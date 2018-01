Le Centre Pompidou Shanghai ouvre en 2019

Après l’enrayement du projet en 2010, le Centre Pompidou a fait son grand retour à Shanghai en 2016, avec une exposition phare: "Masterpieces from the Centre Pompidou, 1906-1977". Fruit d’une collaboration entre le Centre Pompidou et le Musée Picasso, cette exposition a créé l’événement, avec 72 chefs-d’œuvres montrés pour la première fois en Chine et l’appui d’une large couverture médiatique. " Cette manifestation est une étape dans l’engagement à long terme du Centre Pompidou à Shanghai, qui prépare la voie à de futures collaborations, dont un Centre Pompidou temporaire ", a déclaré à l’époque Laurent Le Bon, co-commissaire de l’exposition et directeur du Musée Picasso à Paris. Le projet était donc relancé, mais sans précision quant à son emplacement, sa date d’ouverture, et son contenu. C’est aujourd’hui chose faite.