Le Sanctuaire Notre-Dame de Laghet

Croyants ou non-croyants peuvent venir se ressourcer dans ce sanctuaire perché sur un petit éperon rocheux au milieu d'un vallon boisé, havre de paix, de sérénité et de fraicheur grâce à un ruisseau coulant en contre bas.



Prière à Notre-Dame de Laghet:

"Notre-Dame de Laghet, Marie, Mère du Christ et notre Mère pleine de tendresse et de miséricorde, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours.

À votre Prière, que votre Fils accorde aux chrétiens: l'unité dans la charité; aux justes, la persévérance; aux âmes tristes, la consolation; aux cœurs abattus, le courage et la confiance; aux malades, la santé; aux pécheurs, le repentir et le pardon; à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance; à chacun de nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection!

Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l'heure de notre mort, soyez notre Avocate auprès de lui.

Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance.

Amen."