Le grand marathon de Tamatave

Cette première édition de course de grand fond a comportée trois catégories dont le marathon de 42 km, ensuite le semi-marathon de 21 km et enfin le relai-marathon ou "ekiden" de 42,195 km. Le tout baptisé "Grand Marathon de Tamatave".



C’est une réussite pour les organisateurs d’une part, et pour les centaines de participants qui représentaient leurs sociétés respectives, de l’autre. Mais surtout par le bon vouloir de la commune urbaine de Toamasina, de vouloir rehausser le niveau des athlètes locaux en invitants ceux de l’Ile sœur de La Réunion qui a donné une couleur internationale à la compétition.

Les quatre athlètes venants de La Réunion ont été répartis comme suit: deux en marathon et deux en semi-marathon.



A la fin de la compétition, le maire de la commune urbaine de Toamasina, Elysé Ratsiraka et son équipe a exprimé que cette première édition est très prometteuse puisque leur but est atteint et que la compétition s’est déroulée sans incident majeur. L’avenue de l’indépendance a été revêtue d’un décor exceptionnel, avec de nombreuses animations dignes d’une grande compétition.



Le ministre auprès de la présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement Narson Rafidimanana a participé à la course, et a honoré de sa présence ce grand évènement sportif. Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a aussi participé à l’organisation de ce tournoi en octroyant la somme de 18 millions d’ariary.



Les petites imperfections lors de cette première édition seront parées au prochain grand marathon de 2019, a souligné le maire de Toamasina, lors de son allocution pendant la remise des trophées. Dix athlètes de Toamasina seront invités à l’Ile de La Réunion.