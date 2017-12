Le grand retour de U2

"Songs of Experience"… Comme l’indique son titre, le nouvel opus du groupe propose des chansons empreintes d’expérience. Introspectif, personnel, le nouvel album a été en partie inspiré par les échanges de Bono, chanteur et leader du groupe légendaire avec Brendan Kennelly, un poète irlandais. "Écris comme si tu étais mort" , a conseillé Kennelly à Bono. L’album a donc été composé comme une compilation de lettres intimes du chanteur imaginant sa mort et adressées à ses proches, sa famille, ses fans. "Songs of Experience" se présente comme le deuxième volet, plus adulte, du dernier album du groupe intitulé "Songs of Innocence" et dans lequel Bono faisait référence à son enfance dans les faubourgs de Dublin.



Élections américaines, crise des réfugiés… l’album aux tonalités bien connues des fans du groupe est sans conteste teinté politiquement. La sortie de l’album du groupe de rock irlandais légendaire avait été en effet repoussé suite aux élections américaines dans le but de retravailler certaines chansons. L’amour est aussi une thématique importante de l’album, notamment avec les chansons "Love is All We Have Left" et "Love is Bigger Than Anything". En bref, un album vibrant, engagé, qui ravira sans conteste les fans inconditionnels du groupe.