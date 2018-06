Le nouveau gouvernement guinéen, entre honneurs et critiques

Le nouveau gouvernement était supposé contenir une "majorité entrante" et non la "permutation ou la confirmation d’anciens ministres égoïstes, cupides et corrompus" , à la tête une personne sur laquelle pèse un lourd soupçon de détournement. Kassory Fofana est accusé (sans preuves) d’avoir détourné 274. 000.000.000 GNF sous le régime Conté avant de prendre son envol pour les États-Unis et ne revenir qu’en 2010 à l’occasion de sa candidature présidentielle sous les couleurs de son parti "GPT" (Guinée Pour Tous). Kourouma Aly, footballeur, voit son arrivée à la tête du gouvernement pour "une cause personnelle" ou "un objectif du pouvoir" . Ce dernier point fait allusion à l’éventualité d’un troisième mandat du président Condé. "C’est la routine; les mêmes têtes avec les mêmes idées" , regrette Kaba Souleymane. Comme ce jeune diplômé en droit, nombreux sont ceux qui demandent le "départ du gouvernement" au profit "d’une nouvelle classe politique" à expérimenter.